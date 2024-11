Eventi e scadenze del 29 novembre 2024

Mercoledì 27/11/2024

Giovedì 28/11/2024

Venerdì 29/11/2024

Zucchi

(Teleborsa) -- Milano, MiCo Sud - IX edizione del più importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti. Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori- Veronafiere - 33ª edizione del salone dedicato a Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro. Luogo d’incontro tra giovani, famiglie, personale della scuola, Istituzioni, referenti del mondo del lavoro e del terzo settore. All'inaugurazione ci saranno, tra gli altri, il ministro Giuseppe Valditara e il Presidente dell’INPS, Gabriele Fava- Villa Miani, Roma - Forum organizzato da Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Appuntamento annuale che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, accademici, rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche. Presenti, tra gli altri, il presidente di Coldiretti Prandini e i ministri Tajani, Schillaci, Lollobrigida e Fitto- Montecitorio - L'evento, presieduto dall'Italia, discuterà le recenti evoluzioni del quadro internazionale, le best practices di controllo parlamentare sui servizi di intelligence e le minacce alla sicurezza cibernetica. Interventi, tra gli altri, di Fontana, Mantovano, Belloni e Frattasi- Francia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Italia - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Germania e Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- i ministri della Ricerca si riuniranno in mattinata ei ministri responsabili dello Spazio si riuniranno nel pomeriggio per uno scambio di opinioni sul futuro della politica spaziale dell'Unione09:30 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Evento annuale del settore logistico in concomitanza con la 20ª edizione del Premio il Logistico dell’Anno. L'evento sarà occasione di dialogo per istituzioni, imprese e innovatori, attraverso una giornata dedicata all'energia in tutte le sue forme: fisica, innovativa e collettiva10:00 -- Sondaggio aspettative inflazione dei consumatori - Ottobre 202411:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di ottobre 202415:30 -- Mudec, Milano - "Dalla macchina alla data-machine: una nuova identità per competere". Intervengono, tra gli altri, Maria Vittoria Brustia (Presidente Assomac), Marco Nocivelli (Vice Presidente per le Politiche Industriali e il Made in Italy Confindustria) e Matteo Zoppas (Presidente ICE Agenzia) (tbc)- Chiusura anticipata della Borsa di New York- Regolamento BOT- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024