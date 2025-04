Titoli di Stato, Tesoro assegna 9 miliardi di BTP a più scadenze

(Teleborsa) - Il, nell'asta odierna, ha assegnato complessivamente 9 miliardi di BTP con varie scadenze da 3 a 10 anni.Nel dettaglio, sono stati assegnati 3,5 miliardi di, con scadenza 15-06-2028, a fronte di richieste per 5,418 miliardi con un rendimento del 2,44% in calo di 33 punti base. Poi, 2,5 miliardi di, a fronte di richieste per 4,074 miliardi, con scadenza 15-11-2031 e un rendimento del 3,30% in aumento di 12 punti base.Inoltre,con scadenza 01-06-2032 per 1,5 miliardi a fronte di richieste per 2,693 miliardi con un rendimento del 3,34% e, infine,con scadenza a 01-03-2038 per 1,5 miliardi, a fronte di richieste per 2,726 miliardi e un rendimento del 4,06%.