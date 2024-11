Touchpoint Awards Strategy 2024: a MV Line il Grand Award per la campagna "Gli Esperti" firmata da Micidial

(Teleborsa) - La, si è aggiudicata l'ilche celebra il Brand Positioning e le Strategie di Comunicazione più innovative ed efficaci. L'incoronazione, accompagnata dall'assegnazione dell'iconico trofeo disegnato dal maestrosi è svolta il 28 novembre a Milano, nella suggestiva cornice di Fabbrica di Lampadine.La serata ha visto sfilare sul palco i protagonisti di, rappresentativi delle eccellenze delpanorama della comunicazione italiana, oltre all'assegnazione di tre Menzioni Speciali da parte della giuria. Le campagne sono state selezionate da una giuria"Creativity &Business", presieduta damanaging partner di Adjinn e past president IAA – International Advertising Association. A decretare il vincitore assoluto il pubblico, presente in sala e collegato in streaming, che ha potuto esprimere la propria preferenza fra i 16 progetti che hanno trionfato nelle singole categorie.La cerimonia è stata anche un'occasione per riflettere sullee sulla centralità della strategia nella costruzione di relazioni solide tra i brand e i loro consumatori.Anche nel 2024, i progetti vincitori dei premi di categoria hanno gareggiato per ilassegnato dall'organizzazione dell'omonima manifestazione internazionale. Ile ilsono stati assegnati a, per laIlè andato apermentre il "è stato attribuito aper lasi sono svolti con la collaborazione di(Press office e media relations). Supporting Partner: Paprika Software e Neurons.