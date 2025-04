Invimit SGR lancia in Umbria il progetto REgenera

(Teleborsa) - Si è svolto ieri a Perugia, presso la sede di, il primo degli incontri promossi dasu scala nazionale per presentare ile per aprire una. Fondamentale per la tipologia di immobili di proprietà della SGR è suscitare l'interesse degli investitori, degli sviluppatori e degli utilizzatori locali, al fine di cercare partner con cui sviluppare le potenzialità degli immobili e ricreare valore per il territorio.Durante l'incontro, la platea di imprenditori umbri associati in Confindustria e anche in ANCE ha potuto visionare il portafoglio degli immobili di Invimit SGR nella Regione e porre domande ai rappresentanti dell'azienda intervenuti.Si è deciso di iniziare la campagna di ascolto di Invimit SGR dall'Umbria, anche(imprenditrice attiva nel territorio umbro), per l'importanza della Regione nel panorama imprenditoriale nazionale e per la rilevanza che rappresenta per le strategie di sviluppo dell'azienda interamente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.