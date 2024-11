TraWell, cessazione delle contrattazioni sul mercato OTCQX

TraWell

(Teleborsa) -, azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori, comunica che il Consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di terminare volontariamente le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato OTCQX negli Stati Uniti.La decisione è in linea con gli obiettivi strategici della Società di semplificare le operazioni e conseguentemente limitare la propria quotazione al solo Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana.La quotazione sul mercato OTCQX terminerà il 31 dicembre. Al termine di questo periodo, le azioni di Trawell Co. non saranno più negoziabili sul mercato OTCQX, mentre continueranno a essere scambiate sulla Borsa Italiana con il simbolo ticker TWL.La scelta, spiega una nota, mira a migliorare l’efficienza operativa di Trawell Co. e a ridurre i costi associati alla doppia quotazione, e la Società rimane pienamente impegnata in un dialogo aperto e frequente con gli investitori americani. Si invitano gli azionisti attualmente attivi sul mercato OTCQX a consultare i propri consulenti finanziari per avere indicazioni sulla transizione e sulle opzioni per la negoziazione sulla Borsa Italiana. Trawell Co. continuerà a creare valore per i suoi azionisti e a fornire servizi di protezione bagagli per i viaggiatori.