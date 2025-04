Fidia, risoluzione consensuale del rapporto con CFO Gianpiero Orlando

Fidia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, ha comunicato che è stato raggiunto un, che prevede la sua permanenza nel ruolo fino al 19 maggio 2025.L'accordo ha previsto ilpari all'importo lordo di circa 56 migliaia di euro, in tre rate mensili di pari importo scadenti in data 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto 2025.In virtù dell'accordo, Orlando si è impegnato a portare a termine la propria attività lavorativa, fino alla data del 19 maggio 2025, impegnandosi a terminare ledi esercizio relativo all'esercizio 2024. A fronte di tale impegno e in ragione della cessazione del rapporto di lavoro è stato concordato di pagamento al Orlando della somma lorda di 46 migliaia di euro a titolo di incentivo all'esodo.La societàentro la data di cessazione del rapporto con Orlando le necessarie valutazioni in merito allanella carica di CFO e Dirigente Preposto, che potrà essere individuato esternamente ovvero nell'ambito delle risorse attualmente in forza al Gruppo Fidia.