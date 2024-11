UniCredit, Alessi: con Genius Pay funzionalità da conto corrente con leggerezza da prepagata

UniCredit





(Teleborsa) - "Al Salone dei Pagamenti 2024 Unicredit porta, il modello di servizio digitale complementare e non alternativo alla rete tradizionale di banca e di filiale di Unicredit. In particolare portiamo, prodotto che abbiamo lanciato recentemente, una". Lo ha detto a Teleborsa, responsabile Buddy Service Model di, in occasione della nona edizione del Salone dei Pagamenti."La particolarità - ha spiegato Alessi - è che è un, perchée in generale per consentire anche ai ragazzi fin da subito di prendere familiarità con la gestione del denaro e farlo in maniera sicura, perché i genitori avranno a disposizione uno strumento per tenere sotto controllo le modalità con cui i ragazzi utilizzano questo strumento di pagamento. Possono scegliere quali canali di pagamento attivare e rendere disponibili, limiti di spesa, geografie e quant'altro sia necessario per consentire ai ragazzi di non eccedere nelle loro spese quotidiane".Gli italiani sono sempre più propensi all'utilizzo dell'home banking e delle app, "in particolare in Buddy dove la modalità di interazione è soprattutto da remoto tramite chat con cui i clienti possono, ma nello stesso tempo possono anche scegliere come, dove e quando ricevere consulenze specialistiche sul catalogo prodotti ampio che Unicredit offre su tutta la gamma di prodotti finanziari, di investimento assicurativi", ha sottolineato Alessi.