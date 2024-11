Unicredit-BPM, MEF: ipotesi su decreto totalmente infondata

Unicredit

(Teleborsa) - "La notizia pubblicata da FT di un decreto è totalmente infondata". Lo precisa in MEF in una nota, smentendo l'articolo pubblicato sul sito del quotidiano britannico in cui si parla di varie opzioni allo studio del governo per bloccare l'OPS disu, compresa quella di un decreto ad hoc.Il quotidiano, nella sua edizione online, parla dell'ipotesi della possibilità che venga adottato dal governo italiano un provvedimento di emergenza "per aggirare la cosiddetta 'passivity-rule' che impedisce alle società oggetto di offerta di adottare decisioni che possano riguardare l'acquisizione".