Worldline: lavori su condotte gas hanno danneggiato cavi, ripristino parte in giornata

Worldline

(Teleborsa) - Sono stati i "" ad avere "del nostro fornitore". Lo afferma, colosso francese dei pagamenti, in un nuovo aggiornamento sui disagi ai servizi di pagamento in Italia per problemi di connessione ai suoi data center nel paese, a causa di un'interruzione di servizio da parte di terzi."La causa principale dell'interruzione è stata identificata" e "si prevede che ida parte del nostro fornitore", si legge in una nota.Gli impatti sono "principalmente localizzati in Italia, con effetti in alcuni altri mercati. Nel frattempo, Worldline sta, in attesa del ripristino dell'infrastruttura fisica. Worldline sta lavorando a stretto contatto con l'operatore di rete per monitorare l'avanzamento dei lavori di ripristino. Worldline si rammarica per questo evento e si scusa con i commercianti e i consumatori per l'inconveniente".