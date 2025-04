Sparkle aderisce al progetto europeo ECSTATIC per monitoraggio sismico e reti

(Teleborsa) -per trasformare i cavi sottomarini in sistemi di rilevamento globale. Il progetto di ricerca, finanziato dall’UE - sottolinea una nota - punta a sviluppare soluzioni innovative pere la protezione delle reti.Le attività disono in corso lungo il segmento tirrenico deldi Sparkle, da Genova a Palermo, e all’interno del Network Operation Center di Catania.