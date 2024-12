Black Friday da record per le vendite online

(Teleborsa) -, il giorno del boom degli acquisti online dopo la festa del Ringraziamento,. Tradizionalmente, infatti, all'indomani del Thanksgiving Day, gli americani affollavano negozi e department stores a caccia delle miticheche ora hanno preso piede anche in Italia, per poi tornare lunedì in ufficio con le idee più chiare e dare il via agli acquisti online. Ma ora il commercio elettronico sembra avere la prevalenza e fa numeri da capogiro, grazie anche all'intelligenza artificiale (AI).I dati già indicano che ilsoprattutto, non tanto per la spesa nei negozi fisici, che ha visto annate migliori.Secondo i dati di, infatti, la spesa online dei consumatori durante il Black Friday ha raggiunto la cifra dirispetto al 2023, trainata dagli acquisti di giocattoli, gioielli, prodotti per la cura della persona, abbigliamento, elettrodomestici e dispositivi elettronici. Il commercio è stato, che ha facilitato le ricerche online: il traffico dei siti che utilizzano l'IA è aumentato del 1.800% rispetto all'anno scorso.Il Black Friday porta con sé un intero weekend di shopping e si chiude con il Cyber Monday. Le stime indicavano cifre pari aed altridovrebbero essere spesirspetto al 2023. Complessivamente, nei cinque giorni che vanno da giovedì 26 novembre (Thanksgiving) a lunedì 2 dicembre (Cyber Monday) dovrebbero esser stati spesidi dollari online, con un aumento del 7% sul 2023.Numeri più generosi sono stati forniti da, che quantifica lo shopping online inispetto al 2023, mentre stima che, le vendite si sono attestate aSe l'online è andato alla grande,. I dati rilasciati da, che da decenni monitora i flussi nei negozi durante il Black Friday, si è registrato uninvertendo la tendenza tracciata nel post pandemia. Il traffico per la settimana del Ringraziamento, dal 24 al 29 novembre, è diminuito del 3,9% e il traffico per l'intero anno, ad oggi, è diminuito del 3%.