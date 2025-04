Prenotare direttamente conviene: risparmi fino al 65% rispetto alle piattaforme online

(Teleborsa) - Su, nel 68% dei casi il preventivo telefonico fornito dagli hotel è risultato più conveniente rispetto a quello proposto dalle piattaforme online. Quando è stato possibile parlare direttamente con la struttura,A Selva di Val Gardena, il risparmio medio arriva al 45%, con un picco del 58% in un caso specifico. A Milano si può risparmiare fino al 53%, mentre a Taormina si raggiunge addirittura un risparmio del 65% (840 euro telefonando all’hotel contro 2.421 euro su Booking). A Venezia il risparmio medio è del 32%, a Roma e Firenze del 26%, con punte fino al 49% a Roma scegliendo il canale giusto. A Napoli, infine, Expedia risulta la piattaforma più cara, con una differenza del 46% rispetto alla prenotazione diretta.L’indagine, realizzata da, ha preso in esame soggiorni in hotel tre stelle per una famiglia di quattro persone (due adulti e due bambini) nella settimana dal 23 al 29 giugno 2025, con formula solo pernottamento, nelle seguenti località:Quando si organizza una vacanza, si può scegliere tra contattare direttamente l’hotel o utilizzare piattaforme online come Booking, Trivago o Expedia. Secondo Altroconsumo, rivolgersi direttamente alla struttura permette quasi sempre di ottenere tariffe più vantaggiose, mentre Booking si conferma spesso il canale più costoso tra quelli analizzati.Nel 2024, l’contro Booking per presunto abuso di posizione dominante, ipotizzando restrizioni nella libertà degli hotel di stabilire i propri prezzi.Anche Altroconsumo conferma che gli hotel hanno margini per applicare tariffe più vantaggiose rispetto a quelle offerte dalle piattaforme.Nonostante spesso siano più care,: programmi fedeltà, sconti last minute, cancellazioni flessibili, recensioni di altri viaggiatori, filtri per la ricerca personalizzata, informazioni su attrazioni e trasporti e un servizio clienti centralizzato.Chi prenota direttamente con l’hotel può invece contare su tariffe più basse, maggiore flessibilità per modifiche o richieste particolari (come upgrade o colazione inclusa) e un contatto diretto che consente di avere un’idea più autentica dell’atmosfera della struttura.Altroconsumo consiglia, prima di prenotare, didi scegliere date flessibili, approfittare di promozioni (come quelle del Black Friday), prenotare con largo anticipo in caso di eventi speciali e di comparare le offerte su più portali prima di confermare la prenotazione.