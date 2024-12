Cassa di Risparmio di Orvieto al fianco dell’imprenditoria femminile con il finanziamento Futura

(Teleborsa) - Sostenere le imprese guidate da donne, supportare il loro percorso di crescita e favorirne l’accesso al credito. Sono questi gli obiettivi di, il nuovo prodotto didedicato allee ai loro progetti diLa nuovaè riservata a piccole e medie imprese (anche in fase di start-up con almeno tre anni di attività), start-up innovative e libere professioniste, purché rientrino nella definizione di “impresa femminile”.è un, con garanzia del Fondo per le PMI, della durata massima di 10 anni a tasso fisso o variabile. Il prodotto di finanziamento prevede la possibilità di ottenere fino aper investimenti e massimo 250 mila euro per circolante, con un’offerta di prezzo dedicata e particolarmente vantaggiosa valida fino al 31 marzo 2025."Questo prodotto dedicato all’imprenditoria femminile è un ulteriore conferma della nostra volontà di essere una banca attenta alle esigenze del territorio e delle realtà che lo animano. Vogliamo offrire alle donne imprenditrici, che nel Centro Italia guidano oltre 290 mila aziende, un accesso facilitato al credito, favorendo così innovazione e creazione di valore. In questo modo, continuiamo a essere al fianco delle nostre comunità, promuovendo opportunità di sviluppo e inclusione economica", ha dichiarato, Direttore Generale di Cassa di Risparmio di Orvieto.