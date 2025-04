Banco BPM sostiene crescita Irce con Garanzia Futuro di SACE

Banco Bpm

(Teleborsa) -ha perfezionato un'operazione di finanziamento per un ammontare di, importante realtà multinazionale che opera nel settore dei conduttoridella durata di otto anni ed erogabile in più soluzioni, è assistita dallaed è destinata a finanziare la realizzazione di unpresentato alla comunità finanziaria lo scorso giugno, rientra nel piano 2024-‘28 e sarà realizzato dalla società controllata cinese Irce Electromagnetic Wire, interamente detenuta dalla Capogruppo IRCE. Il finanziamento supporterà la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo ad Hai’an,una realtà storica che unisce al radicamento territoriale una forte vocazione internazionale - dichiara, responsabile Mercato corporate- Sentiamo la responsabilità di promuovere e sostenere il territorio e le imprese che, come Irce, sono impegnate in un percorso di crescita sostenibile attraverso piani di sviluppo improntati su innovazione e tecnologia d’avanguardia. Questo accordo ci confermaieti di supportare il progetto di Irce attraverso Garanzia Futuro, che testimonia il nostro impegno nel sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane - dichiara, Regional Director Centro Nord di SACE - Questo finanziamento rappresenta un passo importante nel piano di crescita sostenibile di Irce, favorendo l'espansione della sua presenza in Cina e consolidando ulteriormente la competitività del Gruppo sui mercati internazionali. Questa collaborazione rafforza il nostro