ERG completa quarto progetto di repowering con parco eolico Salemi-Castelvetrano

ERG

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha, in provincia di Trapani, il quarto progetto di repowering realizzato dal Gruppo in Italia.A seguito della sostituzione di tutti gli aerogeneratori esistenti con macchine di ultima generazione, il parco si compone ora di, da 4,2 MW (rispetto alle precedenti 30 turbine da 850 kW per un totale di 25,5 MW), pari a una capacità installata complessiva di 75,6 MW, con produzione annua stimata di 208 GWh (rispetto ai precedenti 50 GWh della vecchia configurazione). L'impianto beneficia di CfD ventennale in linea con la strategia di securizzazione dei ricavi perseguita dal Gruppo."Con l'energizzazione del parco eolico di Salemi-Castelvetrano, ERGdei propri parchi eolici - ha commentato l'- Grazie all'esperienza acquisita nell'ambito di questo intervento fondamentale per la transizione energetica, oltre ai 4 parchi già avviati per complessivi 270MW possiamo contare su una solida pipeline in Italia, Francia e Germania da attivare in maniera selettiva, secondo la nostra strategia "Value over Volume" del Piano Industriale 2024-2026".