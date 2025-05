ERG, ricavi primo trimestre a 201 milioni. Conferma guidance

ERG

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre dell'anno conpari a 201 milioni, in diminuzione rispetto ai 218 milioni del primo trimestre 2024, "per effetto di una ventosità significativamente inferiore alle medie storiche in Europa nonostante il contributo della nuova capacità installata progressivamente nel corso del 2024".Le, infatti, sono state pari a 2.0 TWh in linea rispetto al primo trimestre 2024 (1,95 TWh) grazie al pieno contributo della nuova capacità in esercizio in Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti (+0,5 TWH di cui +0,3 negli USA), compensato dalla scarsa ventosità del periodo (-0,5 Twh).Ilsi attesta a 145 milioni, in diminuzione rispetto ai 165 milioni (-12%) registrati nel primo trimestre 2024.Ilè pari a 49 milioni, in diminuzione rispetto ai 78 milioni del primo trimestre 2024.Nei primi tre mesi glisono stati pari a 115 milioni e si riferiscono ad investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali principalmente correlati all'acquisizione di un parco eolico nel Regno Unito (43 Mw), alla costruzione di parchi eolici in Regno Unito (47 Mw), Germania (28 Mw) e Francia (18 Mw), al primo intervento di repowering su un parco francese (23 Mw) e alla realizzazione del primo progetto di storage in Italia (13 Mw).ha commentato: “I risultati del primo trimestre 2025 sono stati penalizzati dal perdurare di una ventosità ampiamente inferiore rispetto allo scorso anno e alle medie storiche del periodo, in Italia e nel resto d’Europa. Prosegue la crescita del nostro portafoglio, secondo l’approccio selettivo definito nel Piano Industriale, con 71 MW di nuova capacità, grazie ad un mix di repowering, M&A e greenfield in Italia, Germania, Francia e UK.con un margine operativo lordo stimato nel range 540-600 milioni, che già scontava la scarsa ventosità del primo trimestre dell’anno, investimenti nel range 190-240 milioni e un indebitamento netto atteso tra 1.850 e 1.950 milioni.”