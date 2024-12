Fineco, indicatori MREL ampiamente superiori a requisiti assegnati da SRB e Bankitalia

FinecoBank

(Teleborsa) -ha ricevuto dal Single Resolution Board (SRB) e da Banca d'Italia lache sostituisce la precedente decisione comunicata al pubblico nel mese di dicembre 2023. A partire dal 1° gennaio 2025, FinecoBank dovrà rispettare su base consolidata un requisito MREL TREA (esposizione al rischio) pari al 19,01% - a cui andrà sommato il Combined Buffer Requirement applicabile - e un requisito MREL LRE (esposizione complessiva per la leva finanziaria) confermato al 5,25%.Tali requisiti confermano il(adjustment factor) previsto dal Regolatore per la strategia di risoluzione definita per FinecoBank (pari al 24,95% all'interno di un range compreso fra il 15% e il 25%), in considerazione delle specifiche caratteristiche e profilo di rischio del Gruppo.Il requisito MREL TREA beneficia di uno, accordato sulla base del "satisfactory progress of FinecoBank S.p.A. towards resolvability". Al fine del rispetto del requisito e del computo delle altre passività ammissibili emesse da Fineco, non è richiesto un requisito di subordinazione nell'emissione di strumenti MREL eligible (e.g. Senior unsecured).Al 30 settembre 2024 FinecoBank evidenziada rispettare dal 1° gennaio 2025 con MREL TREA pari a 54,96% e MREL LRE pari a 7,75%