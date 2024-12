Giappone, Markit: settore manifatturiero scivola ai minimi da marzo

(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone si deteriora ancora a novembre.L'indice PMI manifatturiero, pubblicato daed elaborato da, indica un valore di 49 punti, rispetto ai 49,2 punti di ottobre. Il dato è in linea con le stime degli analisti. Si tratta della più forte contrazione del settore in otto mesi.L'indicatore resta al di sotto della soglia critica dei 50 punti, denotando"La performance del settore manifatturiero giapponese è stata negativa a novembre, a causa del", ha affermato Usamah Bhattiat di S&P Global Market Intelligence.