Nasce Intesa Sanpaolo Assicurazioni: nome e assetto rinovati

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, il nuovo brand con cui ilha raccolto le attività ed i prodotti dedicati a famiglie ed imprese imprese, sia in ambito previdenza, danni, salute e welfare, sia per gestire investimenti e risparmi. Il nuovo brand, oltre al nome, ha anche unAlla guida diIntesa Sanpaolo Assicurazioni, nata da Intesa Sanpaolo Vita, viene confermata, quale Amministratore Delegato, Direttore Generale e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo., nata dalla fusione di Intesa Sanpaolo Assicura con Intesa Sanpaolo RBM Salute e controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Assicurazioni, diventa, affidata alla guida di, Amministratore Delegato e Direttore Generale.Dopo un decennio di costante crescita e continua evoluzione, il Gruppo Assicurativo- al 30 settembre 2024 -corrente lordo del Gruppo Intesa Sanpaolo, grazie ad unvoluto dal CEO Carlo Messina.– su stampa, social network, canali digitali e televisivi – anche lasviluppata insieme all’agenzia Accenture Song. L’iniziativa valorizza l’unicità di un brand, la capacità di risposta ai bisogni di persone, famiglie e imprese ed intende superare la sola idea della protezione contro il rischio, valorizzando la necessità di proteggersi come strumento per crescere e mantenendo la leadership sui prodotti di investimento assicurativo.