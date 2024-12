Rinnovabili rallentano crescita. Frena anche calo emissioni CO2

(Teleborsa) - Continuano a crescere le energie rinnovabili anche se ad un ritmo più lento della prima metà dell'anno. Lo rileva lche rileva anche un peggioramento ISPRED che misura Sicurezza energetica, PREzzi e Decarbonizzazione.nel 3° trimestre èmolto meno del 25% registrato nella prima metà 2024, mentre ifinale risultanoed ilevidenzia una frenata (-1% a fronte del -7% registrato nel primo semestre dell’anno).La ripresa dei consumi è stata guidata dai(+2%) ma anche dal settore civile dove ha influito il fortedurante l’ultima calda estate (+3,5%), mentre continuano a diminuire i(-2,5% rispetto al terzo trimestre 2023)."Si tratta del decimo calo trimestrale consecutivo, un dato sul qualea e i prezzi dell’energia fermi su valori storicamente elevati, e per di più di nuovo in aumento”, spiega, il ricercatore ENEA che coordina l’Analisi.risulta, dove nei primi nove mesi dell’anno la quota di, nuovo minimo storico, inferiore di 6 punti percentuali rispetto al precedente minimo del 2023. Le emissioni invece(terziario, residenziale, trasporti e industria non energivora), dove l’aumento nei trasporti più che compensa il calo nell’industria e nel civile.La decisa frenata nel calo delle emissioni ha avuto uncomposito, che si porta ai minimi della serie storica, perché l’attualenon è mai stata così. "Nei prossimi sei anni le emissioni in questi settori dovrebbero ridursi almeno del 5% in media - sottolinea Gracceva - per centrare i target. E anche la crescita delle fonti rinnovabili resta decisamente inferiore a quella delineata nel recente PNIEC”.In termini di fonti, nel terzo trimestre è proseguito il(-40%), ma sono invecei consumi di tutte le altre fonti fossili:+2,5%, spinto dalla crescita della mobilità,+3%, in ripresa nella generazione elettricaqueste percentuali sono state diverse:-20%,-5%, consumi di petrolio invariati ma forte aumento della produzione di elettricità da fonti(+15% circa),+6%.il prezzo del(+7% il TTF rispetto a un anno prima), attestandosida ottobre, mentre sulle borse elettriche europee, nonostante aumenti significativi registrati tra aprile e giugno (in Spagna e Francia), i prezzi nel terzo trimestre sono rimasti ovunque ben al di sotto dei livelli di un anno prima, con l’unica eccezione dell’Italia, dove il prezzo è risultato maggiore del 5%.