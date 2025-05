Emissioni, Parlamento UE accelera voto su flessibilità per case automobilistiche

(Teleborsa) - I deputati delhannoper una modifica mirata degli standard in materia di emissioni di CO2 per auto e furgoni nuovi.Le attuali norme stabiliscono obiettivi annuali, su periodi quinquennali, per ladelle auto e dei furgoni nuovi dell'intera flotta dell'UE. Dal 2025, per il periodo 2025-2029, sarà in vigore un obiettivo annuo di riduzione delle emissioni di CO2 del 15% rispetto ai valori del 2021.La modifica proposta offrirebbe ai costruttori la possibilità di rispettare i propri obblighi per gli anni 2025, 2026 e 2027 calcolando la. "Questo approccio consentirebbe loro di compensare eventuali emissioni annue in eccesso superando l'obiettivo negli anni successivi", si legge in una nota del Parlamento UE.Prima del voto, i rappresentanti dei gruppi politici hanno tenuto una serie di brevi interventi sulla questione. A seguito dell'accordo sull'applicazione della procedura d'urgenza, il Parlamento dovrebbe oraLa proposta fa parte del pUE per il settore automobilistico europeo, annunciato il 5 marzo 2025. Ha fatto seguito al dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica avviato dalla presidente Ursula von der Leyen il 30 gennaio 2025, che ha comportato una consultazione pubblica aperta e discussioni con le parti sociali e le parti interessate per affrontare le sfide più urgenti che il settore si trova ad affrontare.