Bollette luce e gas, atteso un aumento fino al 27% per la stagione termica 2024/2025

(Teleborsa) - Con l'inverno alle porte e i mercati energetici in costante tensione, ipotrebbero affrontare aumenti significativi nelle bollette di luce e gas. Secondo le stime formulate da, società nata dalla collaborazione tra, specializzata nella fornitura di energia elettrica e di gas alle utenze condominiali, ladi un condominio medio potrebbe aumentarein caso di un inverno molto rigido.Sono proprio le attualie i fattori geopolitici a rischiare di tradursi in un aggravio dei costi energetici per i condomìni nella stagione termica 2024/2025.La riduzione delleha spinto l’Europa a diversificare le fonti di rifornimento, aumentando così la competizione globale sul Gas Naturale Liquefatto (GNL) di cui glisono oggi il principale esportatore mondiale. Tuttavia, questi approvvigionamenti devono concorrere con le crescenti richieste dell’che offre prezzi competitivi per accaparrarsi le stesse forniture rendendo, così, i mercati energetici instabili e soggetti a rapide variazioni di prezzo. La situazione è resa ancora più complessa dall'ingresso delche sta rapidamente emergendo come nuovo player nel settore del GNL soprattutto verso l’Asia, grazie a costi di trasporto competitivi. Cambiamenti che aggiungono pressione sull’approvvigionamento europeo e rendono le bollette dei condomìni italiani più suscettibili alle fluttuazioni di prezzo."Le incertezze che caratterizzano oggi i mercati energetici non si limitano ai soli costi. Siamo di fronte a una situazione globale in cui ogni evento, dai conflitti geopolitici ai fattori climatici, può influenzare il costo delle forniture e, di conseguenza, le spese per i condomìni italiani” afferma, Cofondatore di VeryFastPeople, società che si occupa di consulenza personalizzata per gli amministratori condominiali. “È importante gestire con prudenza i contratti di fornitura, per garantire il massimo controllo sulle spese nei prossimi mesi”.Secondo leformulate da EnergyUp e VeryFastPeople, un condominio medio italiano (consumo annuo di 2.600 kWh e potenza impegnata di 3 kW) potrebbe vedere un incremento della spesa elettrica del 9%, passando da 1.111 euro a 1.215 euro. Tale aumento è attribuibile non solo a una crescita del 6% del prezzo della, ma anche all'incremento degli oneri di trasporto e degli oneri generali di sistema, che incidono direttamente sulle spese condominiali.Avranno un impatto rilevante sui, i possibili aumenti del mercato all’ingrosso, che potrebbero registrare un incremento fino al 16% rispetto alla stagione 2023/2024, e gli oneri passanti e le temperature stagionali. Nella scorsa, infatti, grazie al clima particolarmente mite, un condominio medio ha consumato circa 12.000 Smc. A parità di consumi lo stesso condominio nel 2024/2025 potrebbe spendere fino all’11% in più, passando da una spesa di 10.790 euro a 11.934 euro.D’altra parte, qualora nel prossimo inverno ledovessero rivelarsi particolarmente rigide, il consumo potrebbe salire a 14.000 Smc, determinando così una spesa annua di 13.677 euro, ovvero il 27% in più rispetto all’anno precedente.