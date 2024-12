Chiron Energy, finanziamento di 6,6 milioni da Intesa Sanpaolo con provvista BEI

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha sottoscritto un, con provvista messa a disposizione dalla Banca europea per gli Investimenti (BEI), a sostegno dei progetti di sviluppo di, una delle principali piattaforme indipendenti di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia.I due finanziamenti, rispettivamente di 5,85 milioni e 750 mila euro, saranno finalizzati alla realizzazione di una terra in provincia diper una potenza complessiva di 7.158 kWp e di uno in provincia diper una potenza di 975 kWp. I due impianti, una volta in esercizio, saranno in grado di coprire i fabbisogni energetici annui di circa 5 mila famiglie italiane.Chiron, con oltre 90 società veicolo attive ed, è uno dei principali solar developer del mercato italiano dove sta sviluppando una importante pipeline di progetti sia brownfield che greenfield per impianti da fonte rinnovabile utility scale."Siamo felici di poter annunciare queste nuove operazioni che confermano la fiducia verso il nostro gruppo nonché l'impegno concreto di Intesa Sanpaolo per una transizione energetica sostenibile del nostro Paese - ha detto- Il nostro team opera quotidianamente, con passione e costanza, per lo sviluppo di nuovi progetti che possano garantire un futuro più sostenibile alle nuove generazioni, salvaguardando l'ambiente in cui viviamo"."Questi finanziamenti accompagnano il gruppo Chiron nello sviluppo della produzione e della gestione delle energie rinnovabili in Italia - ha commentato- Un processo di transizione indispensabile per potersi proiettare in un mercato internazionale sempre più competitivo. Affiancare le imprese che investono nella crescita sostenibile è per noi una priorità e siamo impegnati nel mettere a disposizione tutte le risorse e gli strumenti necessari per sostenerne i piani di sviluppo".