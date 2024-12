Eventi e scadenze del 3 dicembre 2024

Martedì 03/12/2024

(Teleborsa) -- La Riunione dei Ministri degli Affari Esteri NATO, che si svolgerà presso la sede centrale a Bruxelles, sarà presieduta dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Parteciperà il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani- Evento organizzato dall'Agenzia di Ricerche e Legislazione (AREL), dalla Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) e dalla Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a Barcellona. Il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta terrà un keynote speech- Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate sui segmenti MTA e STAR di Borsa Italiana. Saranno 56 le PMI partecipanti. Durante l’evento le aziende avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati, in incontri one to one o in piccoli gruppi08:45 -- Park Hyatt, Milano - Evento organizzato da Morningstar DBRS , dove si discuterà l'analisi del contesto macroeconomico, del settore finanziario italiano, dei tassi d'interesse e dei trend ESG, dei fattori di rischio emergenti, delle sfide esistenti e delle previsioni di credito per navigare il 202509:00 -- Caserma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto", Roma - Conferenza internazionale promossa e organizzata dal giornale Cybersecurity Italia. Numerosi i relatori, tra i quali, Salvatore Luongo (Generale di Corpo d’Armata, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri), Roberto Cingolani (AD e DG Leonardo), Pierroberto Folgiero (AD e DG Fincantieri), Luca Goretti (Generale, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica), Luca Salamone (DG ASI), Giorgio Graditi (DG Enea), il Sottosegretario di Stato, Alessio Butti e il ministro Nello Musumeci09:00 -- Polo Rispoli, Campus Economico San Giobbe, Venezia - NASDAQ, l’indice di riferimento USA per il settore tech, incontra a Venezia le imprese innovative del Nordest, con l'evento "Un percorso verso i mercati dei capitali USA per le Pmi italiane". Interverranno rappresentanti del NASDAQ, esperti dei mercati di capitali, professionisti dell’investment banking, oltre a manager di aziende leader10:00 -- La presentazione dell'aggiornamento del Rapporto 2024 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari, si terrà a Roma presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi10:00 -- Il 3 dicembre i ministri della Salute si riuniranno a Bruxelles per discutere di ambienti senza fumo e senza aerosol, del pacchetto farmaceutico, di salute cardiovascolare, della donazione e del trapianto di organi e dell'Unione europea della salute10:30 -- Auditorium Conciliazione, Roma - L'Assemblea di ALIS, Associazione che riunisce e rappresenta oltre 2300 imprese del mondo della logistica intermodale e sostenibile, coinvolgerà imprese, stakeholder, esponenti governativi, istituzioni, professionisti e giovani da tutta Italia10:30 -- EY wavespace, Milano - Presentazione in anteprima della nuova indagine di EY-SWG. Interverranno, tra gli altri, Andrea Battista (AD Net Insurance), Virginia Borla (AD e DG Intesa Sanpaolo Vita), Marco Concordati (Partner Insurance, EY) Marco Di Guida (AD Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole Assicurazioni) e Alessandro Santoliquido (Responsabile business assicurativo paneuropeo, UniCredit)10:30 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - "I nuovi equilibri negli Stati Uniti". Anteprima della Terza edizione di Open Dialogues for the Future. Una piattaforma di dialogo per analizzare i principali trend geopolitici e geoeconomici globali, studiandone gli impatti sulle aziende italiane11:00 -- Camera dei Deputati - Il Presidente Mattarella sarà alla cerimonia del trentennale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo