Esprinet, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,40 euro

Esprinet

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato altresì la distribuzione di unpari ad 0,40 euro al lordo delle ritenute di legge per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della società alla data di stacco della cedola, mediante l'utilizzo parziale della riserva straordinaria formata con utili prodotti fino al 31 dicembre 2016.Il dividendo verrà messo ina partire dal 7 maggio 2025 (con stacco cedola n. 18 il giorno 5 maggio 2025 e record date il giorno 6 maggio 2025).