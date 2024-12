GM vende la sua quota nell'impianto di batterie del Michigan a LG Energy Solution

General Motors

(Teleborsa) -ha raggiunto unquasi completato a Lansing, Michigan, al suo partner di joint venture LG Energy Solution. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2025.Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo, ma GMGMUltium Cells di Warren, Ohio e Spring Hill, Tennessee per soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici. LG Energy Solution avrà accesso immediato all'impianto di Lansing quasi completato per iniziare l'installazione delle apparecchiature."Lagrazie in parte alla nostra decisione strategica di costruire celle per batterie negli Stati Uniti con LG Energy Solution. Ci vorranno anni prima che alcuni dei nostri concorrenti si avvicinino a questo livello di prestazioni - ha affermato, vicepresidente esecutivo e CFO di GM - Riteniamo di avere le giuste capacità di celle e produzione in atto per crescere con il mercato EV in modo efficiente in termini di capitale".Inoltre, General Motors e LG Energy Solution hannodi 14 anni per le batterie per includere lo. GM si aspetta che la tecnologia delle celle prismatiche sviluppata nell'ambito dell'accordo alimenterà i futuri veicoli elettrici GM, come parte della strategia aziendale di diversificazione della sua catena di fornitura, sfruttando più sostanze chimiche e fattori di forma