RedFish Basket Bond, completata seconda emissione da 6 milioni da parte di Svas Biosana

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società controllata da RedFish Listing Partners (attiva nel mercato delle piccole e medie aziende italiane quotate e/o in fase di IPO) hanno concluso larealizzata da, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie.L'emissione del prestito obbligazionario, della durata di 6 anni e mezzo e di importo pari a, rappresenta per Svas Biosana uno strumento complementare al tradizionale finanziamento bancario, idoneo e funzionale al piano di investimenti e di crescita della società."Il programma continua a suscitare l'interesse di numerose società candidate emittenti in un'ottica di diversificazione delle proprie fonti di finanziamento: questo è motivo di soddisfazione per Banca Finint - ha detto- RedFish Basket Bond che abbiamo ideato rappresenta una variante del modello basket bond - uno strumento che, primo in Italia, il nostro istituto ha introdotto sul mercato nel 2014 - applicato al mondo del private equity che vede nel sostegno al debito un supporto complementare e fondamentale rispetto l'intervento sull'equity"."Con questo strumento vogliamo offrire capitale per lo sviluppo che sia integrativo e complementare agli strumenti di equity e debito bancario tradizionale - ha commentato- Inizialmente abbiamo selezionato un target di aziende già da noi ben conosciute e presidiate, ma abbiamo come obiettivo quello di allargare presto l'attenzione ad aziende fuori perimetro ove il debito potrebbe essere una leva anche anticipatrice di un investimento in equity e non il contrario, come avvenuto per le prime aziende finanziate".