Svas Biosana, perfezionate le acquisizioni di Hermes Pharma e Megapharm

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, hadella società Hermes Pharma e della società Megapharm.L'operazione di acquisizione del 100% di, che fa seguito a quanto comunicato in data 23 dicembre 2024, è avvenuta attraverso la società Mark Medical (controllata al 100%) per un, pagato integralmente al momento del closing, più un earn out variabile, in funzione dei risultati conseguiti, pari a circa 250 mila euro da corrispondere in due tranche nel corso degli esercizi 2025 e 2026. La prima quota di earn out è stata determinata in 148,2 mila euro e pagata. L'acquisizione è stata finanziata integralmente con mezzi propri attraverso la società Mark Medical. Di seguito si riportano i dati economico patrimoniali di Hermes Pharma al 31 dicembre 2023: ricavi pari a 4,93 milioni di euro, EBITDA pari a 0,78 milioni di euro, Utile Netto pari a 0,54 milioni di euro, Posizione Finanziaria Netta cash negative e pari a 0,30 milioni di euro.L'operazione di acquisizione del 100% di, che fa seguito a quanto comunicato in data 30 dicembre 2024, è avvenuta attraverso la società Levante (controllata al 100%) per un, pagato integralmente al momento del closing, più un earn out variabile, in funzione dei risultati conseguiti, pari a circa 250 mila euro da corrispondere in due tranche nel corso degli esercizi 2025 e 2026. La prima quota di earn out è stata determinata in 124,9 mila euro e pagata. L'acquisizione è stata finanziata integralmente con mezzi propri messi a disposizione da Svas Biosana. Di seguito si riportano i dati economico patrimoniali di Megapharm al 31 dicembre 2023: ricavi pari a 2,98 milioni di euro, EBITDA pari a 0,63 milioni di euro, Utile Netto pari a 0,50 milioni di euro, Posizione Finanziaria Netta cash negative e pari a 0,53 milioni di euro.