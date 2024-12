Usa-Cina, arriva la risposta di Pechino: stop a export di gallio e germanio

(Teleborsa) - Arriva laalle nuove misure dell'amministrazione Biden. Laha deciso, con effetto immediato, di interrompere leverso gli Stati Uniti di prodotti legati al, al, all'e ai. Si tratta di minerali a "duplice uso", utilizzati quindi anche dal settore della difesa. L'annuncio è arrivato dal ministero cinese del Commercio che ha fatto riferimento alla salvaguardia della sicurezza e degli interessi nazionali. Sarà richiesta una revisione più rigorosa anche per l'uso finale dei prodotti inspediti negli Stati Uniti.L'amministrazione americana nella giornata di ieri ha introdotto nuove restrizioni sul trasferimento diin Cina. Obiettivo della decisione soprattutto frenare i progressi cinesi nel campo dell'. Si tratta del quarto tentativo in tre anni da parte degli Usa di limitare l'accesso della Cina alla tecnologia dei semiconduttori all'avanguardia. Limitata anche la vendita dia disposizione della Cina. Inoltre, il Dipartimento del Commercio ha annunciato l'aggiunta di 140 aziende cinesi e altre entità alla sua "black list" commerciale.Come hanno fatto notare gli analisti, da parte di entrambe si tratta più diche di misure in grado di interrompere le rispettive linee produttive. Da parte americana, l'intervallo intercorso tra la stesura delle norme e la loro pubblicazione ieri ha consentito comunque alle società cinesi di faredi semiconduttori e macchine che sapevano sarebbero state soggette a restrizioni.Da parte cinese, invece, iscelti sono stati quelli che già avevano subito rallentamenti nei commerci tra le parti nell'ultimo periodo. Reuters sottolinea infatti come fino ad ottobre non ci siano state spedizioni cinesi di germanio o gallio lavorato e non lavorato negli Stati Uniti quest'anno. Anche le spedizioni complessive della Cina di prodotti antimonio sono crollate del 97% da settembre a ottobre a seguito della decisione di Pechino di limitarne le esportazioni.Effetti però ci sono stati sui. Quello cinese ha chiuso la giornata in perdita rispetto ai buoni risultati dei mercati "amici" degli Stati Uniti, Tokyo e Seul.