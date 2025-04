USA-Cina ancora ai ferri corti: il nodo del debito e le ritorsioni di Pechino

(Teleborsa) -. I rapporti fi forza fra Washington e Pechino son ben più complessi quel che appare a prima vista. Se da un lato glihanno undi dollari, che devono urgentemente ridurre,dipende fortemente dalla credibilità USA, essendo il secondo, con una esposizione ufficiale di 784 miliardi di dollari a fine marzo. In realtà, gli esperti stimano l'esposizione totale della banca centrale a 1.100 miliardi.Ladegli Stati Uniti ha già provocato ampi, facendo impennare isu un massimo del 4,59%. E, parallelamente, ilsui mercati valutari, con il dollari index caduto a 97,83 e l'euro lievitato sino a 1,15 USD. Il deprezzamento del dollaro non può che, che oggi viene scambiato oggi a 7,30, rispetto ai minimi di 7 toccati a settembre 2024. Una dinamica che sicuramente a Pechino non è gradita, traducendosi in una, proprio nel momento in cui i dazi stanno alternando i rapporti di convenienza degli scambi internazionali.Dunque,, essendo la Cina uno dei principali bond holder degli Stati Uniti: proprio le fibrillazioni dei Treasury avevano alimentato voci di possibile operazioni di mercato della Cina e del Giappone. Ma nello stesso tempo anche ilha une legato a doppio filo cn le sorti degli USA.Eppure non mancanodall'una e dall'altra parte. L'ultimo episodio la, atterrato sabato a Seattle proveniente dallo stabilimento cinese di Zhoushan. Un atto che è stato vito come un segnale di ritorsione alla guerra commerciale improntata dal Presidente americano. Ma una, neanche a Pechino. Anzi, la possibile imposizione di dazi nel settore farebbe male non solo alle, che dipendono mmolto dall'Asia, ma anche al, che sta cercando di diventare competitivo, ma ancora dipende dalla componentistica fornita da produttori americani come GE Aerospace, Honeywell e RTX. Unper la Cina, che rischia di vedere Trump impedire alle aziende americane di rifornire Comac, opzione già valutata nel 2020.E nello stesso tempo laed avverte che adotterà misure di ritorsione contro tutti quei Paesi che decideranno di collaborare con gli USA in modo tale da compromettere gli interessi di Pechino.