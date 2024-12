BPER, a conclusione processo SREP la BCE indica CET 1 ratio minimo dell'8,93%

BPER Banca

(Teleborsa) -ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea, a conclusione del- Supervisory Review and Evaluation Process), la notifica della nuova decisione in materia dida rispettare su base consolidata.In base agli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto nel corso del 2024, con riferimento alla data del 31 dicembre 2023 e ad ogni altra informazione pertinente ricevuta successivamente,che,, BPER debba mantenere su base consolidata undi capitale in termini dicostituito dalla somma del requisito minimo regolamentare didel requisito aggiuntivo die del. Ildel Totale dei Fondi Propri () dovrà essereI coefficienti patrimoniali proforma di BPER a livello consolidato al 30 settembre 2024 risultavano pari a: Common Equity Tier 1 (CET1) ratio proforma pari a 15,8%; Total Capital ratio proforma pari a 20,3%. Tali valori risultano significativamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla BCE