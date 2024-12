Campari corre in Borsa dopo nomina Hunt

Campari

(Teleborsa) - Viaggia, con un guadagno del 3,56%, dopo aver annunciato la, al termine del processo si scelta di un successore. Hunt è un manager died ha lavorato in colosso come Pernod Ricard e William Grant&Sons.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6,132 Euro. Supporto stimato a 5,984. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6,28.