Campari, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,065 euro. Eletto nuovo CdA

Campari

(Teleborsa) - L'di, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nel campo delle bevande, ha approvato il bilancio annuale al 31 dicembre 2024 e deliberato la distribuzione di unper azione (al lordo delle ritenute di legge applicabili), stabile rispetto all'anno precedente. Il dividendo complessivo distribuito sulla base delle azioni in circolazione alla data dell'assemblea, con esclusione di quelle detenute dalla società, risulta pari a 78,2 milioni di euro e gli utili rinviati a nuovo risultano pari a 84,1 milioni di euro. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 24 aprile 2025, con record date 23 aprile 2025 e stacco cedola numero 5 il 22 aprile 2025, in conformità al calendario di Borsa Italiana.Su proposta del Consiglio di Amministrazione precedente, l'assemblea ha nominato ilper il triennio che terminerà con l'assemblea da tenersi nel 2028, che comprende: la conferma di Luca Garavoglia, Robert Kunze-Concewitz, Emmanuel Babeau, Eugenio Barcellona, Alessandra Garavoglia, Margareth Henriquez, Jean-Marie Laborde, Christophe Navarre, Lisa Vascellari Dal Fiol e la nomina di Emma Marcegaglia come Amministratori Non Esecutivi, Paolo Marchesini, Chief Financial and Operating Officer, Fabio Di Fede, Chief Legal and M&A Officer, come Amministratori Esecutivi.Emmanuel Babeau, Margareth Henriquez, Christophe Navarre, Emma Marcegaglia, Jean-Marie Laborde e Lisa Vascellari Dal Fiol si qualificano quali amministratoricome previsto dal Codice di Corporate Governance olandese.Ilche si terrà l'2025 nominerà il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e i membri del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazione e Nomine. Il 15 gennaio 2025è stato nominato come amministratore esecutivo di Campari per un periodo di tre anni che termina alla fine dell'Assemblea Generale che si terrà il 2028, ricoprendo il ruolo di Chief Executive Officer di Campari Group.