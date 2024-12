Dollar Tree, terzo trimestre sopra le attese. Si dimette il CFO

Dollar Tree

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha chiuso il(al 2 novembre 2024) conconsolidate in aumento del 3,5% a 7,56 miliardi di dollari (sopra le attese del consensus di 7,44 miliardi di dollari, secondo dati LSEG). L'utile netto è stato di 233,3 milioni di dollari e l'utile per azione è stato di 1,08 dollari. L'è stato di 240,6 milioni di dollari e l'utile per azione rettificato diluito è stato di 1,12 dollari (sopra le aspettative di 1,07 dollari)."I nostri sforzi di merchandising di Dollar Tree e Family Dollar hanno prodotto risultati tangibili e le nostre vendite del terzo trimestre si sono attestate- ha affermato il- Come organizzazione, le nostre massime priorità rimangono l'accelerazione della crescita del segmento Dollar Tree, il completamento del processo di revisione strategica di Family Dollar e lo sblocco del valore per gli azionisti di Dollar Tree".Dollar Tree ehanno concordato chedella società. La società ha avviato una ricerca esterna e per garantire una transizione senza intoppi.