Banca Generali rimborsa in anticipo bond Additional Tier 1 da 50 milioni di euro

(Teleborsa) -ha comunicato che, in seguito all'avvenuta ricezione dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia,in essere da 50 milioni di euro alla prima data di rimborso disponibile. L'obbligazione era stata emessa il 23 dicembre 2019 e interamente sottoscritta da compagnie del GruppoI Titoli in oggetto verranno integralmente. Il rimborso avverrà in conformità con i termini e le condizioni dei Titoli stessi e con la normativa vigente. Il rimborso sarà effettuato alla pari insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla stessa data di rimborso anticipato. L'emittente ha conferito mandato a BNP Paribas, in qualità di "paying agent", per l'operazione di rimborso.Viene ricordato che Banca Generali hain data 82024 una nuova obbligazione Additional Tier 1 per un ammontare complessivo diinteramente sottoscritta da compagnie del Gruppo Generali nella forma di un collocamento privato. L'emissione è finalizzata al rimborso dei titoli suddetti nonché a rispondere con ampia flessibilità ai requisiti maggiorati che l'introduzione di Basilea IV comporterà per la Banca.