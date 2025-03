Generali completa acquisizione 100% compagnia Danni in Cina

Generali

(Teleborsa) -ha completato l'acquisizione della totalità delle azioni di Generali China Insurance Company Limited (GCI). Avendo ricevuto tutte le approvazioni normative, Generali ora possiede interamente la compagnia Danni in Cina.L'è di circa -1 p.p.In quanto società interamente straniera, GCI opererà ora in Cina attraverso il brand Generali, pienamente allineata alla strategia del Gruppo e in grado di sfruttare appieno le potenzialità del mercato cinese in rapida crescita