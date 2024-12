BEI-Banco Sabadell, accordo per 860 milioni di euro in nuovi finanziamenti a PMI spagnole

Sabadell

(Teleborsa) - Il Gruppo BEI, composto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), hain varie tranche in unaoriginata da. La BEI contribuirà con 350 milioni di euro all'operazione, mentre il FEI fornirà 45,2 milioni di euro.Il Banco Sabadell si è a sua volta impegnato a finanziare nuovi progetti da piccole e medie imprese (PMI) e mid-cap per un totale di oltre il doppio dell'importo garantito dal Gruppo BEI,nell'economia.Una quota consistente dell'investimento di 395 milioni di euro del Gruppo BEI in questa operazione di cartolarizzazione, fino a 200 milioni di euro, andrà a mobilitare nuovi finanziamenti per le PMI e le mid-capin Spagna. L'investimento del FEI presenta anche una componente green in base alla quale il Banco Sabadell metterà insieme un portafoglio di prestiti green per un totale di oltre 45 milioni di euro.L'obiettivo dell'operazione è offrire soluzioni perdelle PMI e delle mid-cap spagnole e facilitare il loro accesso agli investimenti necessari per rafforzare la loro competitività, finanziare la transizione green e digitale e, se del caso, la ripresa dalle inondazioni, si legge in una nota.