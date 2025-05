Banco Sabadell alza remunerazione dopo primo trimestre in crescita

Banco Sabadell

(Teleborsa) -ha aumentato l'a 489 milioni di euro nel, con un aumento del 58,6% su base annua. Il ritorno sul capitale netto tangibile () è aumentato di 276 punti base, attestandosi al 15% (14,1% il RoTE ricorrente).I ricavi del core banking (margine di interesse netto più commissioni nette) hanno raggiunto i 1.560 milioni di euro nel primo trimestre del 2025, un dato non lontano (-0,7%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre ilha raggiunto i 1.216 milioni di euro (-1,3%) e lesi sono attestate a 344 milioni di euro, registrando una crescita dell'1,3%.Il gruppo bancario spagnolo ha ulteriormente rafforzato la propria posizione finanziaria nel trimestre e ha aumentato il suoal 13,31%, dopo aver generato 29 punti base di capitale. Questa performance è superiore alle aspettative e rappresenta un miglioramento di 103 punti base su base annua.In termini di attività commerciale, i prestiti in bonis di Banco Sabadell hanno registrato un'evoluzione positiva su base annua, trainati dalle buone performance in Spagna, con una crescita in tutti i segmenti e un notevole incremento dei prestiti alle imprese e del portafoglio mutui, nonché da parte delle imprese all'estero. Nello specifico, ipresentavano un saldo di 158.308 milioni di euro a fine marzo, con una crescita del 5,0% su base annua."Abbiamoanche nel primo trimestre, incrementando l'utile netto del 58,6%, aumentando il nostro coefficiente patrimoniale e portando il RoTE al 15% - ha commentato il- Nonostante un contesto macroeconomico incerto, la nostra attività ha continuato a registrare buone performance in tutti i prodotti e segmenti. Questa performance testimonia la nostra strategia e rafforza la nostra fiducia nel conseguimento di una redditività sostenibile e nella restituzione di 1,3 miliardi di euro agli azionisti"."La nostra generazione di capitale nel trimestre ha superato le aspettative estimata per gli azionisti per il 2024 e il 2025 a 3,4 miliardi di euro, inclusi dividendi e riacquisti di azioni proprie - ha aggiunto - L'impegno e il duro lavoro dei nostri colleghi in tutta la Banca hanno contribuito a un altro trimestre positivo e rafforzano la solidità della Banca in vista del futuro".La banca migliora di 100 milioni di euro ladegli azionisti rispetto agli utili del 2025, portandola a 1,3 miliardi di euro.