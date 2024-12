Eurex, volumi novembre in crescita del 6% trainati da derivati su ??azioni

Deutsche Boerse

(Teleborsa) -, il principale exchange di derivati in Europa e parte del gruppo, ha registrato un2024, raggiungendo 177,6 milioni di contratti, rispetto ai 167,5 milioni di contratti nello stesso mese dell'anno scorso.La crescita è stata trainata principalmente dai, che sono aumentati dell'8 percento da 77,4 milioni a 83,7 milioni di contratti. Anche ihanno registrato una forte crescita, salendo del 40 percento a 32 milioni di contratti. Tuttavia, ihanno registrato un calo dell'11 percento, scendendo da 67,1 a 59,7 milioni di contratti negoziati.In, i volumi nozionali in circolazione sono aumentati del 10 percento a novembre, raggiungendo 34.922 miliardi di euro, rispetto ai 31.663 miliardi di euro dello stesso mese dell'anno scorso. I volumi nozionali in circolazione neglisono aumentati del 39 percento a 4.209 miliardi di euro, mentre gli interest rate swap sono saliti del 13 percento a 15.618 miliardi di euro.