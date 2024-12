Fineco, raccolta novembre balza a 941 milioni di euro. Prosegue crescita clienti

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di2024 ladiraggiunge 941 milioni di euro (+228% da 287 milioni di euro di un anno fa), attestandosi a 8,9 miliardi da inizio anno e superando così il dato dell'intero 2023. La banca registra a novembre il secondo miglior risultato di sempre per numero di nuovi clienti (14.574) dopo il record dello scorso mese. L'asset mix vede una rilevante componente gestita pari a 387 milioni di euro (da 214 milioni di novembre 2023), con la raccolta retail di Fineco Asset Management a 396 milioni di euro a fronte di deflussi dai prodotti assicurativi per -92 milioni. La raccolta amministrata si attesta a 61 milioni di euro, mentre la diretta è positiva per 493 milioni.nel mese di novembre sono stimati a circa 20 milioni di euro, raggiungendo da inizio anno 199 milioni (+12% a/a)."I dati positivi di novembre confermano il percorso di crescita di Fineco che supera già in questo mese il robusto risultato dello scorso anno, anche nella componente gestita - ha commentato l'- Il ruolo dei consulenti finanziari si dimostra così ancora una volta determinante per accompagnare i clienti in una pianificazione professionale dei propri risparmi, anche grazie alle opportunità offerte dalla nostra piattaforma aperta che beneficia del contributo di Fineco Asset Management. Il crescente interesse dei risparmiatori per un'interazione con i mercati finanziari si riflette in una crescita del brokerage, favorita dalla costante innovazione dei servizi e da un ampliamento della base clienti che si è mantenuto dall'inizio dell'anno su livelli particolarmente elevati".nel mese di novembre ha registrato 396 milioni di euro di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a 3 miliardi. Le masse complessive di FAM si attestano a 36,6 miliardi di euro: 24,7 miliardi nella componente retail (+29% a/a) e 11,9 miliardi in quella istituzionale (+12% a/a). L'incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 37,5% rispetto al 34,1% di un anno fa.Il Patrimonio totale è pari a 139,7 miliardi di euro, rispetto a 118,7 miliardi di novembre 2023 (+18%). In particolare, lesi attestano a 68,1 miliardi da 53,5 miliardi di un anno fa (+27%).Nel mese di novembre sono stati acquisiti 14.574(+28% a/a), registrando il secondo miglior risultato mensile di sempre della banca che porta il numero di nuovi clienti da inizio anno a 138.776 (+27% a/a). Il numero dei clienti totali al 30 novembre 2024 è di 1.646.100.