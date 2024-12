Kroger, vendite trimestrali sopra le attese. Restringe la guidance

Kroger

(Teleborsa) -, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, ha chiuso il2024 condi 33,6 miliardi di dollari, rispetto ai 34,0 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Lesono aumentate del 2,3%, rispetto alla stima media degli analisti di un aumento dell'1,8%, secondo i dati LSEG. L'utile operativo è di 828 milioni di dollari,di 0,84 dollari (vs 0,88 dollari un anno fa)."Mentre attendiamo le sentenze dei tribunali sulla contestazione normativa alla fusione, rimaniamo fiduciosi nei fatti e nella forza della nostra posizione - ha detto ilsulla fusione in sospeso con- L'industria alimentare è sempre stata competitiva e continuerà a esserlo dopo questa fusione.significativi e misurabili (prezzi più bassi, posti di lavoro sicuri e maggiore accesso a cibo fresco e conveniente) per clienti, associati e comunità in tutto il paese".Le vendite identiche senza carburante per l'sono ora viste salire dell'1,20-1,50%, rispetto alla previsione precedente di 0,75-1,75%. L'è visto a 4,35-4,45 dollari, rispetto alla previsione precedente di 4,30-4,50 dollari."Kroger ha prodotto un altro trimestre di risultati solidi che riflettono la resilienza del nostro modello di creazione di valore - ha detto il- Mentre ci dirigiamo verso l'ultimo trimestre dell'anno, stiamo restringendo gli intervalli di vendite identiche senza carburante, utile operativo FIFO rettificato e guidance EPS rettificata".