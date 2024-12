Mondo TV firma intesa preliminare con australiana SEI

Mondo TV

(Teleborsa) -continua a distribuire con successo la propria library e annuncia il rinnovo della collaborazione con SEI (Vic) che rappresenta inquesto senso un "importante segnale" dello sfruttamento fattivo di questo asset.L’intesa, spiega una nota, riguarda molti titoli library e prevede un minimo garantito a fronte della licenza di diritti per 1 anno. La library Mondo TV è doppiata in molte lingue e costituisce un grande vantaggio per la società potendo generare grandi ricavi con elevate marginalità.