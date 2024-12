Regione Lazio, Righini: "Al Campus Biomedico progetto pilota di innovazione degli ambiti dei servizi territoriali"

(Teleborsa) - "Sono lieto di questa nuova attività che è partita in maniera molto positiva. Auspichiamo uno sviluppo e integrazione di questo servizio nella filiera farmaceutico-sanitaria e come pilota di innovazione degli ambiti dei servizi territoriali: la parafarmacia come luogo di erogazione di servizi per i cittadini e i pazienti e strumento di welfare aziendale per i dipendenti e la comunità del Campus". È quanto ha affermatoin occasione dell'"Voglio ringraziare il presidente Tosti e il direttore Mastrolitto per questo invito. L'inaugurazione di questa parafarmacia – ha aggiunto– si va a contestualizzare all'interno di questo luogo straordinario che non dà l'idea di una struttura sanitaria e l'obiettivo era sicuramente questo. Questo progetto si incastona a pieno titolo nel progetto di One Health che il Campus Biomedico persegue già da tempo con l'integrazione della vita quotidiana che determina benessere per i pazienti e per la loro salute. Crediamo che sia un'iniziativa straordinaria a cui anche la Regione Lazio lavora già da mesi. Il concetto di One Health significa sviluppare percorsi di benessere partendo dalla coltivazione del terreno ai suoi prodotti fino alla cura delle patologie più gravi. È un progetto che riguarda il futuro a cui Regione Lazio partecipa con impegno e con passione al fianco del Campus Biomedico".