Ue, per riformare il mercato unico i principali ostacoli sono dieci: la lista della Commissione

(Teleborsa) - Arrivano le prime indicazioni in merito allaelaborata dalla. Secondo una bozza citata dall'Ansa la proposta punta a contrastare "lepiù dannose" e "gliche continuano a bloccare il mercato unico, con un impatto negativo su commercio e sugli investimenti". Inoltre la riforma punta a offrire più, in particolare a favore delle piccole e medie imprese – "le più colpite dalla frammentazione normativa", si specifica nella bozza – in modo da permettergli di trarre il massimo vantaggio da un mercato interno europeo più integrato, più rapido e più digitale, "con l'obiettivo di consentire alle imprese di stabilirsi in Europa in meno di 48 ore, come primo passo verso la visione a lungo termine di Enrico Letta".La Commissione dovrebbe presentare la riforma il prossimo. Nella bozza si elencano i dieci peggiori ostacoli definendoli i "".Nello specifico, si tratta delleframmentate sugli imballaggi, etichettatura e i rifiuti, del riconoscimento limitato delle qualifiche professionali e i lunghi ritardi nella definizione degli standard che gravano sull'e sulladella creazione e della gestione aziendale complesse.Tra i principali ostacoli al mercato unico sono state individuate poi le norme obsolete sui prodotti e mancanza didei prodotti, la regolamentazione nazionale dei servizi troppo restrittiva e divergente, le procedure onerose per il distacco temporaneo deiin un altro stato membro e i vincoli territoriali all'offerta.Infine, la Commissione tra i punti da migliorare ha individuato la mancanza di titolarità del mercato unico da parte degli Stati membri e le