Shell ed Equinor creano joint venture su petrolio e gas nel Regno Unito

(Teleborsa) -, big norvegese del settore energetico, e, colosso britannico attivo nello stesso settore,che sarà il più grande produttore indipendente del Mare del Nord del Regno Unito. La joint venture (JV al 50% Equinor e 50% Shell) sarà costituita per sostenere la produzione nazionale di petrolio e gas e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel Regno Unito, si legge in una nota.La nuova società investirà per fornire un futuro sostenibile a lungo termine per singoli giacimenti e piattaforme petrolifere e di gas,a vantaggio del Regno Unito. Con sede ad Aberdeen, città scozzese che rappresenta il cuore del settore energetico della nazione, la joint venture includerà le partecipazioni azionarie di Equinor in Mariner, Rosebank e Buzzard; e gli interessi azionari di Shell in Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair e Schiehallion. Una serie di licenze di esplorazione faranno parte della transazione."Questa transazione rafforza il flusso di cassa a breve termine di Equinor e, combinando l'esperienza di lunga data e le risorse competitive di Equinor e Shell, questa nuova entità svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento energetico del Regno Unito", ha detto il vicepresidente esecutivo di Equinor per l'esplorazione e la produzione internazionale,"Si prevede che il petrolio e il gas prodotti a livello nazionale avranno un ruolo significativo nel futuro del sistema energetico del Regno Unito - ha commentato, Integrated Gas and Upstream Director di Shell - Per raggiungere questo obiettivo in un bacino già maturo, stiamo unendo le forze con Equinor, un partner di molti anni. La nuova impresa contribuirà a svolgere un ruolo fondamentale in una transizione energetica equilibrata".Nel Regno Unito, Equinor attualmente produce circa 38.000 barili di petrolio equivalente al giorno; Shell UK produce oltre 100.000 barili di petrolio equivalente al giorno. Si prevede che la nuova JV produrrà