SOL acquisisce il 51% della società spagnola SISEMED

SOL

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, haattraverso una nuova partnership con un rilevante operatore spagnolo, nell'ambito dell'ingegneria clinica. In particolare, AIRSOL - controllata al 100% da SOL - ha, specializzata nella gestione delle apparecchiature elettromedicali, con sede a Barcellona.Nell'esercizio 2023, SISEMED ha registrato une un organico di oltre 100 dipendenti. Costaisa rimane socio di SISEMED con il 49% delle azioni."Quest'operazione insieme a Costaisa Group rappresenta un altro importante passo nella strategia di internalizzazione adottata dal Gruppo SOL nella penisola iberica, dove siamo presenti già da diverso tempo - ha commentato l'- È anche un'ulteriore opportunità per noi per consolidare il nostro ruolo di operatori sanitari a 360°, in particolare nelle strutture ospedaliere di Spagna e Portogallo".