SOL, depositate due liste per il rinnovo del CdA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha comunicato che sono statein vista dell'assemblea ordinaria convocata per il prossimo 14 maggio 2025 in prima convocazione (e, occorrendo, il 24 maggio 2025 in seconda convocazione).La lista n. 1, presentata da parte del(titolare di n. 54.400.000 azioni ordinarie di SOL, rappresentanti il 59,978% del capitale sociale), è composta da: 1) Aldo Fumagalli Romario 2) Marco Annoni 3) Giovanni Annoni 4) Giulio Fumagalli Romario 5) Margherita Tronconi 6) Beatrice Lena 7) Andrea Monti 8) Anna Gervasoni 9) Cristina Grieco 10) Antonella Mansi 11) Elli Meleti.La Lista n. 2, presentata da parte degli Avvocati Giulio Tonelli e Andrea Ferrero per conto di un(Amundi Asset Management SGR e altri) complessivamente titolari di 1.840.219 azioni ordinarie rappresentanti il 2,02891% del capitale sociale, è composta da: Francesco Giammaria.