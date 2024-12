USA, licenziamenti Challenger in aumento a novembre con Auto e Tech

(Teleborsa) - In aumento inel mese di2024. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 57.727 posti di lavoro.Il dato rivela una crescita del 3,8% rispetto al, quando si erano registrati 55.597 licenziamenti, e un aumento del 26,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 (45.510).si sono registrati 722.566 licenziamenti (+5,2% rispetto al pari periodo del 2023). Si tratta del quarto totale più alto di novembre dal 2008. Escludendo il totale annuale di 2.227.725 nel 2020, gli annunci di tagli di posti di lavoro sono i più alti dal 2009, quando sono stati annunciati 1.242.936 tagli di posti di lavoro fino a novembre."A novembre si sono verificati tagli a valle per i fornitori di componenti e i produttori di componenti per l', nonché tagli in corso nella produzione di beni di consumo e industriale - ha affermato Andrew Challenger, Senior Vice President di Challenger, Gray & Christmas - Anche laha registrato un numero elevato di annunci di licenziamenti, poiché quel settore continua a subire cambiamenti significativi.