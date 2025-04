Auto, Elkann incontra Trump alla Casa Bianca: "Serve chiarezza"

(Teleborsa) - Ilha incontrato ierialla Casa Bianca. Come riportato dai media Usa, nel corso dell'incontro – e come conferma un portavoce di Stellantis – Trump ha dichiarato, tra l'altro, di voler ripristinareElkann era presente in qualità di responsabile di uno dei maggiori produttori automobilistici degli Usa, con l'obiettivo di proseguire il dialogo con il presidente e la sua amministrazione in questo momento cruciale per il futuro dell'industria automobilistica statunitense.Tra ila competitività del sistema automotive nordamericano, oltre all'accessibilità economica dei prodotti fabbricati negli Stati Uniti e le implicazioni sulla domanda. "Come per altri produttori automobilistici statunitensi, la cosa più importante per il mercato è la chiarezza" ha ribadito il presidente di Stellantis. ). Sui dazi Usa sulle auto "stiamo dialogando con l'amministrazione Trump per rivendicare l'importanza della competitività del settore auto Usa e dell'accessibilità dei prodotti realizzati in Usa. Con i dazi il rischio è creare incertezza nella domanda" aveva detto la scorsa settimana Elkann durante la call con gli analisti sui conti 2024.nel Paese Stellantis impiega circa 75mila dipendenti, per un fatturato annuo di circa 63,5 miliardi di euro e consegne pari a circa 1,4 milioni di veicoli.