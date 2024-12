Banca Generali e Inwit tra le Mid Cap europee a sconto preferite da Barclays

Banca Generali

(Teleborsa) - Ci sono solo due aziende italiane,, nelladi, uno screening bottom-up che tenta di identificaresulla base del profilo rischio/rendimento.L'obiettivo del portafoglio è. Dall'inizio di questo prodotto il 5 dicembre 2023, il gruppo di azioni selezionate ha registrato una performance del 14,9%, mentre l'MSCI Europe SMID Cap Index è aumentato del 12,3%%.Barclays: (a)- costruttore di case del Regno Unito con sottoperformance post budget aggravata dal recente overhang di M&A; (b)- impatto negativo a breve termine dovuto al picco del prezzo del cacao, la tesi è che la cura per i prezzi più alti sono prezzi più alti; (c)- società di trasmissione ad alta crescita che ha bisogno di raccogliere significativi finanziamenti azionari per raggiungere i suoi obiettivi di crescita; (d)- società semi ciclica con upside da obbligazioni ibride; e (e)- compounder di qualità focalizzato sulla distribuzione di FMCG e farmaceutica nell'Europa meridionale.Vengono eliminate (a)poiché le azioni si sono apprezzate e ora hanno un piccolo upside rispetto al obiettivo di prezzo, (b)a causa del declassamento del rating da OW a EW, (c) Leroy Seafood poiché passa a Barry Callebaut sulla performance relativa delle azioni e (d), poiché passa a Elia, sempre a causa della performance relativa delle azioni.Delle 20 azioni, sei provengono dal Regno Unito, due sono belghe, due sono italiane, due sono francesi, due sono spagnole, due sono olandesi e Finlandia, Svizzera, Germania, Svezia sono rappresentate ciascuna da un'azione. Di queste 20 azioni,di euro e 7 hanno una capitalizzazione di mercato inferiore a 5 miliardi di euro.